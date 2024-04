Nkunku pode não atuar mais pelo Chelsea nesta temporada

Nesta quarta-feira, o treinador do Chelsea, Mauricio Pochettino, deu uma coletiva de imprensa um dia antes do duelo contra o Manchester United pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar de trazer novidades positivas, o argentino revelou que não sabe se Nkunku voltará a atuar nesta temporada:

"Até agora, não sabemos quando ele vai poder voltar a treinar com a equipe. Sua recuperação será mais longa do que esperávamos. Ela (lesão) foi depois da final da Copa da Liga Inglesa, quando ele jogou 30 ou 40 minutos com um problema que só descobrimos depois do jogo."

Good news, Blues: Mauricio believes Malo Gusto will be fit to face United. ? ? Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2024

Nkunku, de 26 anos, chegou ao Chelsea na metade de 2023 por 60 milhões de euros (326 milhões de reais) e atuou em apenas sete jogos na Premier League. Logo quando chegou, sofreu uma séria lesão no joelho e ficou fora até dezembro do ano passado.

Apesar disso, Pochettino trouxe boas notícias para os torcedores dos Blues. O goleiro Robert Sanchez e os defensores Chalobah e Malo Gusto devem estar disponíveis para o duelo após se recuperarem de lesão.

"Trevoh (Chalobah) e Malo estão treinando com a gente e creio que estarão prontos para estarem no esquadrão. Robert está treinando, veremos se ele estará disponível ou não", disse o comandante.