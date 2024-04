Com hat-trick de Foden, Manchester City vence Aston Villa no Inglês

Do UOL, em São Paulo

O Manchester City venceu o Aston Villa, por 4 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi realizado no Eithad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

Rodri e Phil Foden, três vezes, marcaram para os donos da casa, enquanto Durán descontou para os visitantes.

Com o resultado, o time de Guardiola foi a 67 pontos, um atrás do líder Arsenal, empatando com o Liverpool, que joga amanhã.

Já o Villa perdeu a chance de ficar mais próximo do G3 e permanece na quarta posição, com 59 pontos.

O City enfrenta o Real Madrid pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, mas no sábado, ainda enfrenta o Crystal Palace. Já o Villa recebe o Brentford, também no sábado.

Como foi o jogo:

O Manchester City se impôs durante todo o jogo. Jogando em casa e buscando a liderança, o time de Guardiola pressionou no campo de ataque e logo aos dez minutos conseguiu abrir o placar, apesar do pouco espaço que os visitantes davam.

Com oito desfalques, o Villa jogou defensivamente, buscando anular o ataque do City e tentar um gol em contra-ataque. E conseguiu. Cerca de dez minutos depois, os visitantes conseguiram empatar a partida em um rápido contra-ataque.

O empate não intimidou o City, que continuou atacando e no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu ficar na frente novamente, com um gol de cobrança de falta.

Na segunda etapa, o time de Guardiola continuou no controle da partida, com maior posse e finalizações, que resultaram em mais dois gols com sua cria Phil Foden.

Principais lances:

Gol! 1-0 Logo aos 10', Rodri abriu o placar para os donos da casa. Doku cruzou rasteiro para ele, que chutou de primeira enchendo a rede.

Gol! 1-1 Quase dez minutos depois, o Aston Villa empatou a partida. Rogers saiu em contra-ataque e tabelou com Durán, que sozinho na grande área, bateu cruzado de canhota e mandou no cantinho do gol.

Gol! 2-1 Já nos acréscimos do primeiro tempo, Foden colocou o City novamente na frente. Após o brasileiro Douglas Luíz cometer uma falta perto da área, o camisa 47 fez a cobrança, a barreira se abriu e a bola foi direto para dentro da rede.

Gol! 3-1 Novamente Foden. Aos 17 minutos do segundo tempo ele recebeu um lindo passe de Rodri, e da grande área, bateu de primeira na bola, que ainda tocou a trave antes de entrar.

Gol! 4-1 Hat-Trick. Phil Foden conseguiu recuperar a bola na entrada da área e mandou um foguete para o gol, que deixou o goleiro Ortega sem reação.