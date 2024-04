'Lázaro se tornará titular do Palmeiras', ouviu Hernan da comissão de Abel

O recém-chegado Lázaro causa ótima impressão no Palmeiras e deve ganhar em breve a vaga de titular no time, informa o colunista André Hernan no De Primeira.

Lázaro chama a atenção de Abel Ferreira pela qualidade técnica e ganhará a posição "naturalmente", ouviu Hernan de um membro da comissão do português. O meia entrou no 2º tempo contra o Santos, no jogo de ida da final do Paulistão, na Vila Belmiro, e agradou.

Internamente, no Palmeiras, há muitos elogios ao Lázaro, ele foi muito elogiado na entrada contra o Santos. É aquele tipo de jogador que muitas vezes o torcedor não entende por que ele foi contratado a peso de ouro, vindo da Europa, o jogador volta para o Brasil para uma retomada de carreira, aí muitos torcedores falam — 'contratou o cara, vai ficar no banco'? É um modelo de trabalho do Abel Ferreira, o Abel tem trabalhado muito ele nos treinos para ele retomar a confiança e o Abel quer o Lázaro pronto. Na Vila, quando ele coloca no segundo tempo, foi o primeiro grande teste do Lázaro para o comportamento e para a maneira que o Abel quer que ele jogue, para a confiança e para que ele entregue para a comissão técnica um retorno técnico.

O Lázaro foi elogiado e ganha uma oportunidade para que ele dê essa resposta. O que eu ouvi depois do jogo sobre a atuação do Lázaro foi o seguinte: 'o Lázaro naturalmente será titular do Palmeiras, ele joga muito. É que vocês não veem o treinamento, mas o trabalho que o Abel tem feito, a maneira que ele respondeu e o que ele vai responder naturalmente, vocês vão ver que ele joga muito e naturalmente vai ser titular do Palmeiras'. Eu ouvi isso de uma pessoa da comissão técnica logo depois do jogo contra o Santos. André Hernan

