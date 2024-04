FPF presta apoio a Palmeiras e São Paulo após acusações de Textor

Na noite da última terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou a respeito das acusações de John Textor contra Palmeiras e São Paulo. A instituição se colocou à disposição dos times.

"Diante das gravíssimas acusações ?sem qualquer prova? que o Sr. John Textor tem feito a clubes e profissionais de Palmeiras e São Paulo, a Federação Paulista de Futebol informa que está em contato com os departamentos jurídicos dos clubes para prestar todo apoio necessário, em qualquer esfera", iniciou.

O empresário afirmou ter "evidências pesadas" e "100% comprovadas" de que o Palmeiras está sendo beneficiado durante os últimos dois anos. Um dos jogos citados é a goleada do Verdão por 5 a 0 contra o São Paulo, pela 29ª rodada do Brasileirão passado, em que, de acordo com o dirigente, cinco jogadores tricolores contribuíram para a construção do placar.

Na nota, a FPF classifica a fala de Textor como "denúncias vazias" e "calúnias" e prometeu ir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Outro duelo exemplificado pelo dirigente é a vitória do time de Abel Ferreira por 4 a 0 contra o Fortaleza, pela 35ª rodada da liga nacional 2022, acusando quatro atletas do Leão do Pici de manipulação. Ele afirmou de forma equivocada que o resultado garantiu o título, visto que o tropeço do Internacional contra o América-MG já havia confirmado o caneco.

Anteriormente, em nota, os três times citados repudiaram as acusações e prometeram tomar as medidas judiciais cabíveis. As denúncias de Textor contra o Palmeiras começaram na reta final do Brasileiro 2023, quando o Botafogo caiu de rendimento e o Alviverde ficou com o título.

Confira a nota da FPF na íntegra:

