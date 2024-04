Endrick só não ganhou mais seguidores do que Cristiano Ronaldo, em março

Das dez celebridades com mais seguidores no Instagram do mundo, o atacante Endrick, do Palmeiras e Seleção Brasileira, só ficou atrás de Cristiano Ronaldo ao que se diz respeito a ganhar novos seguidores durante o mês de março.

De acordo com dados da plataforma Social Blade, que faz serviço de rastreamento de estatísticas e análises de mídias sociais, o astro português conquistou 3,5 milhões de novos seguidores no último mês, enquanto que Endrick aparece com 1,556 milhão. O meia argentino Lionel Messi vem logo atrás do atacante palmeirense, com 1,542 milhão.

"A primeira convocação de Endrick para a Seleção Brasileira significava uma nova e importante etapa na sua carreira, e que chamava a atenção de um novo publico. O seu primeiro gol com a Seleção, nesse fim-de-semana, onde e contra quem foi marcado, e o que representou, não sinaliza uma nova etapa, mas marca o início de uma nova era. O mundo já não quer saber dos recentes fracassos da Seleção Brasileira, mas sim, do futuro dela, e o símbolo desse futuro, é Endrick", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

"O crescimento acelerado do Endrick nas redes sociais ocorre por alguns motivos, como performance dentro do campo, gestão da carreira e imagem, carisma e por ser querido por todas as torcidas. A rede social é um ativo importante do atleta. É sem dúvida um dos pontos que a empresa analisa ao tomar a decisão de patrocinar ou não um profissional. Logo, quanto maior o número de seguidores engajados, mais atrativo ele se torna", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Entre outros esportistas de destaques, que não constam no ranking dos 10 mais seguidos no último mês, Neymar aparece com 705 mil novos fãs; Kylian Mbappe?, do Paris Saint-Germain, com 407 mil, e o piloto Lewis Hamilton, com 300 mil.