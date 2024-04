Em preparação para as Olímpiadas, Priscila destaca disputa no ataque da Seleção Brasileira

A atacante Prisicila, do Internacional, foi convocada à Seleção Brasileira para a disputa do Torneio SheBelieves. Em busca de uma vaga no elenco que vai disputar as Olímpiadas de Paris, a jogadora comentou sobre a disputa no ataque da equipe.

"É uma posição bastante concorrida e a competição está acirrada entre as jogadoras que estão se destacando tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, continuaremos trabalhando duro para conquistar nosso espaço. Quem estiver melhor, com certeza, será bem avaliada pelo Arthur e ele tomará a melhor decisão", disse Priscila.

A atleta retornou à Seleção principal após marcar o gol da vitória brasileira contra o Japão, em amistoso em 2023. A atacante, de apenas 19 anos, vai enfrentar o Canadá na estreia do Torneio SheBelieves, competição preparatória para os Jogos Olímpicos.

Cliques do nosso segundo treino! Vamos! ?? ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/wRO73I0CWm ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 3, 2024

"É um momento muito importante para nós, uma preparação de alto nível pré-Olimpíadas. Que isso nos motive a evoluir e a representar nossa seleção da melhor forma nessas Olimpíadas", comentou.

A partida entre Brasil e Canadá acontece neste sábado, às 16h30 ( de Brasília), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. A competição, que ocorre nos Estados Unidos, termina no dia 9 de abril.