Em ano de Série B, Santos venceu todos os times da Primeira Divisão do Paulista

O Santos vive um ano peculiar em sua longínqua e vitoriosa história. De maneira inédita, o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, mas não dá sinais de fraqueza.

Apesar da árdua queda no fim do ano passado, o Peixe deu a volta por cima neste Paulistão e chegou à decisão contra o Palmeiras, atual campeão nacional. No jogo de ida da final, no último domingo, na Vila Belmiro, a equipe de Fábio Carille venceu por 1 a 0 e largou em vantagem.

Com o resultado favorável, o Santos conseguiu um feito expressivo em uma temporada dolorosa na Segunda Divisão do futebol brasileiro. Ao superar o Palmeiras, o Peixe venceu todas equipes da Série A que disputam o Paulista neste ano.

O primeiro alvo foi o Corinthians. Os times se enfrentaram na Vila Belmiro, no início de fevereiro, o Santos venceu o rival por 1 a 0, com gol de João Schmidt.

Em seguida, o time derrotou o São Paulo, em pleno Morumbis, novamente por 1 a 0, desta vez com gol marcado pelo colombiano Morelos. A equipe perdeu para o Red Bull Bragantino na fase de grupos, em Bragança, mas deu o troco e bateu o Massa Bruta nas quartas de final, por 3 a 1, na Neo Química Arena.

O último clube de Primeira Divisão no Estadual que o Santos ainda não havia vencido era o Palmeiras, o que ocorreu neste fim de semana. Na primeira fase do torneio, pela terceira rodada, o Peixe perdeu para o Alviverde por 2 a 1, no Allianz Parque.

Os resultados indicam certa vantagem do Santos na disputa da Série B do Brasileirão. A equipe vai estrear no torneio contra o Paysandu, em casa, em duelo previsto para 20 de abril.

Enquanto isso, o time tenta defender a vantagem de 1 a 0 na final do Paulista. O segundo jogo contra o Palmeiras irá acontecer no domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe garante o título com um empate fora de casa.