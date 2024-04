Elenco do Corinthians ganha folga após empate no Uruguai e se reapresenta na quinta

O elenco do Corinthians recebeu folga nesta quarta-feira (03), um dia após o empate com o Racing, por 1 a 1, no Uruguai, em sua estreia na Copa Sul-Americana. O Timão retorna ao Brasil nesta tarde e se reapresenta na quinta-feira, dando início à preparação para o próximo compromisso da temporada.

A equipe de António Oliveira volta aos gramados na próxima terça-feira (09), diante do Nacional-PAR. A partida marcará o retorno do time à Neo Química Arena e acontecerá às 19h (de Brasília).

Com o empate na estreia, o Corinthians largou no segundo lugar do Grupo F, com um ponto, atrás do Argentinos Juniors, que derrotou o Nacional na primeira rodada. Apenas os primeiros de cada chave avançam diretamente às oitavas de final. Já os segundos colocados terão que disputar um playoff com os terceiros da Libertadores.

A expectativa é de que António Oliveira volte a contar com o meia Igor Coronado, desfalque no último jogo por conta de dengue. O lateral Diego Palacios, em transição, e o volante Maycon, com uma lesão muscular, são dúvidas.

Vindo de um longo período sem compromissos, o Corinthians mais uma vez terá semana cheia para treinamento. Vai ser o último intervalo do grupo sem a agenda cheia no futuro próximo.

Isso porque, logo após a segunda rodada da Sul-Americana, o time fará sua estreia no Campeonato Brasileiro e inicia o período com dois jogos por semana. A primeira partida do Timão no Brasileirão será diante do Atlético-MG, no dia 13 de abril, em casa.