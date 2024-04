Delegação do São Paulo desembarca em Córdoba para estreia na Libertadores

A delegação do São Paulo desembarcou em Córdoba, na Argentina, no início da noite desta quarta-feira para a sua estreia na Copa Libertadores, quinta, às 21h (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes.

O Tricolor foi para a Argentina de voo fretado, direto da capital paulista. No país vizinho muita gente teve seus deslocamentos atrasados por causa do mau tempo, porém, o São Paulo não teve de lidar com esse problema.

Mesmo tendo desfalcado a maioria dos treinos do São Paulo nas últimas duas semanas, Jonathan Calleri viajou para a Argentina e será reavaliado até o momento do jogo para saber se poderá ir a campo ou não. Caso a ausência do camisa 9 se confirme, André Silva deve ser escalado para exercer a função de centroavante.

Por outro lado, James Rodríguez deverá disputar seu primeiro jogo como titular na atual temporada. O colombiano voltou ao São Paulo com moral após as boas atuações por sua seleção nos amistosos contra Espanha e Romênia.

São Paulo e Talleres integram o Grupo B da Copa Libertadores. Na última terça-feira, Cobresal, do Chile, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, que completam a chave, empataram em 1 a 1. Ou seja, se vencer na Argentina, o Tricolor assumirá a liderança isolada.