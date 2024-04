Coudet analisa empate do Internacional e vê resquício da eliminação no Estadual

O Internacional estreou na Sul-Americana com empate contra o Belgrano, na Argentina. Depois do confronto, o técnico Eduardo Coudet fez uma análise do confronto.

"Não acertamos as chances que tivemos. Fizemos um grande primeiro tempo, mas no segundo sofremos mais com a bola longa, ficou um jogo muito mais brigado", disse.

Na sequência, o comandante argentino apontou que existe um resquício da eliminação no Campeonato Estadual para o Juventude.

"É impossível não sentir quando tem uma dificuldade, como aconteceu outro dia. Muito recente, impossível os jogadores não sentirem. Temos que trabalhar, para voltar a ter protagonismo e ter a bola", finalizou.

Diante do empate, o Colorado ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás do Belgrano. Delfín-EQU Club Deportivo Real Tomayapo-BOL ainda estreiam na Sul-Americana.

Na próxima rodada, o Internacional encara os bolivianos. A bola vai rolar às 21h (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Beira-Rio.