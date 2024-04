Como estão os jogadores liberados pelo Corinthians em 2024

O Corinthians não renovou com sete jogadores para a temporada de 2024. O UOL detalha abaixo a situação de cada um deles nos novos times, além dos outros atletas que saíram do Alvinegro.

Barca dos liberados

Gil: O zagueiro de 36 anos foi um dos liberados pelo clube do Parque São Jorge. Agora no Santos, ele encaixou ao lado de Joaquim na zaga e é uma das bases do time finalista do Paulista. Titular absoluto, o defensor participou de todos os 15 jogos do Peixe em 2024.

Giuliano: Outro medalhão que não teve o contrato renovado, o meia de 33 anos também está no Santos e atraindo holofotes. Uma lesão atrapalhou seu início de temporada, mas ele já soma três gols e uma assistência em seis partidas disputadas.

Renato Augusto lamenta lance durante Flamengo x Fluminense, pelo Carioca Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Renato Augusto: Maestro do Corinthians na temporada passada, o meio-campista de 36 anos reforçou o Fluminense, mas não vem se destacando como os outros dois ex-companheiros. Ainda se firmando, ele começou a ser escalado como titular, mas ainda está "zerado" em nove jogos no Tricolor.

Victor Cantillo: O colombiano de 30 anos retornou ao Junior Baranquilla e é presença constante no time titular. O volante já atuou em 11 jogos, mas também não participou de nenhum gol até então.

Rodrigo Varanda: O atacante de 21 anos está no América-MG, onde já estava emprestado antes de não ter o seu contrato renovado com o Alvinegro. Ele é reserva e marcou um gol em sete confrontos.

Léo Santos: O zagueiro de 25 anos foi para o Guarani e disputou os 12 jogos da equipe no Paulista. Ele foi titular e atuou durante os 90 minutos em todos os compromissos, com um gol marcado e dois cartões amarelos recebidos.

Jonathan Cafu: O atacante de 32 anos seguiu no Cuiabá após o fim do contrato com o Corinthians. Reserva, ele disputou quase a metade de jogos do clube na temporada, com dois gols e duas assistências. Três das suas participações em gol, inclusive, foram na mesma partida.

Outros jogadores que saíram

Bruno Méndez: O uruguaio foi para o Granada após não aceitas as propostas de renovação do clube do Parque São Jorge. O zagueiro é titular do time espanhol, participou de nove jogos em 2024 e balançou a rede uma vez.

Ivan: Vendido ao Inter, o goleiro de 26 anos é reserva e só participou de um jogo na temporada, tendo atuado por 45 minutos.

Lucas Veríssimo: Após a saída polêmica do Corinthians, o zagueiro de 28 anos disputou os seis jogos do Al-Duhail em 2024. Ele deu uma assistência, mas o time do Qatar não vive boa fase e só venceu uma partida.

Felipe Augusto: O atacante de 20 anos se transferiu para o Cercle Brugge, da Bélgica, e conquistou espaço. Ele disputou dez jogos, marcando um gol e dando uma assistência no novo clube.

Além deles, o lateral esquerdo Fábio Santos se aposentou e começou a atuar como comentarista. Ele foi contratado pela ESPN e já participou e transmissão de jogo do Corinthians.