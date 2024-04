Com placar magro, Fiorentina vence Atalanta em primeiro jogo da semi da Copa da Itália

A Fiorentina derrotou a Atalanta nesta quarta-feira por 1 a 0 e largou na frente na disputa por uma vaga na final da Copa Itália. O único gol da partida, que ocorreu no estádio Artmeio Franchi, foi marcado por Rolando Mandragora.

Agora, a Fiorentina possui a vantagem do empate para o segundo duelo da semifinal, que acontece no dia 24 de abril, na casa da Atalanta, que precisa vencer de qualquer jeito para avançar à final.

Ambos os times voltam a campo neste domingo pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina enfrenta a Juventus, enquanto a Atalanta encara o Cagliari.

Jogando em casa, a Fiorentina se impôs diante da Atalanta no primeiro tempo. A equipe criou mais e, aos 31 minutos, abriu o placar com Mandragora. O meia acertou um lindo chute de longa distância, no ângulo, e a bola tocou na trave antes de morrer nas redes do adversário.

A equipe mandante manteve o resultado nos 15 minutos finais e foi para o intervalo com a vitória parcial.

A Fiorentina entrou no segundo tempo em busca do segundo gol, mas não conseguiu furar a defesa da Atalanta mais uma vez. No entanto, o time visitante estava pouco inspirado no ataque e também não balançou as redes do adversário, e o duelo terminou com a vitória dos donos da casa.