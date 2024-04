Chelsea sai em defesa de Gallagher após polêmica de racismo: "Completamente inaceitável"

No último sábado, no jogo contra o Burnley, Conor Gallagher, meio-campista do Chelsea, foi acusado de cometer racismo após um vídeo em que ele ignora uma criança no túnel de acesso ao gramado circular pelas redes sociais. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a equipe de Londres saiu em defesa do jogador.

"O Chelsea Football Club está ciente de um videoclipe que circulou nas redes sociais do jogo de sábado contra o Burnley, que foi retirado consideravelmente do contexto. O nível subsequente de abusos e comentários difamatórios dirigidos a Conor Gallagher é completamente inaceitável. Temos orgulho de ser um clube diversificado e inclusivo onde pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades se sentem bem-vindas", foi escrito.

Club statement. ? Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2024

No túnel de acesso, o jovem torcedor estendeu a mão ao atleta inglês para cumprimentá-lo, entretanto, Gallagher parece não ter visto, o que gerou muita polêmica. Apesar disso, eles entraram em campo normalmente, de mãos dadas.

Após o vídeo repercutir pela internet, a conta de Gallagher no Instagram foi invadida por torcedores o acusando de racista. A última publicação do atleta conta com mais de 70 mil comentários e, até o momento, ele não se pronunciou sobre o assunto.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, Mauricio Pochettino, técnico do Chelsea, também defendeu Gallagher.

"Isso me chateou muito porque ninguém quer fazer algo assim com essa intenção. Ele é um ótimo garoto e sempre se preocupa com todo mundo. Fico triste porque conheço Conor e ele não merece passar por isso", disse.