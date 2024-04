Ceará x Palmeiras: saiba onde assistir e informações do jogo da estreia do Brasileirão sub-20

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), contra o Ceará, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE). Este será o primeiro compromisso das Crias da Academia depois da Copinha. No principal torneio de base, o Verdão acabou caindo na terceira fase, ao ser derrotado pelo Aster, por 1 a 0.

Onde assistir

A partida não terá transmissão oficial.

A competição

Nessa temporada, os 20 times do Brasileirão sub-20 se enfrentam em turno único, sendo que os oito melhores colocados avançam às quartas da competição. O Palmeiras vai em busca do tricampeonato, depois de levantar as taças em 2018 e 2022. Endrick foi quem marcou o gol que deu o último título da competição para a equipe.

Arbitragem

A partida será apitada pelo árbitro Renato Pinheiro (CE). Os assistentes são Fernando da Silva Sousa (CE)



e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE).

Retrospecto

No último confronto entre Palmeiras e Ceará pelo sub-20, as Crias da Academia venceram por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileiro da categoria de 2022, com gols de Jhon Jhon e Atila, contra.

Escalações

CEARÁ: César; Zé Neto, Yago Lincoln, Gabriel Rocha e Kauã Lucas; João Vitor, Fabrício, Melk e Caio Rafael; Pablo, Wesley e Kadu.



Técnico: Alison Henry

PALMEIRAS: Aranha; Edney, Gabriel Vareta, Vitor Reis (Benedetti) e Arthur; Patrick, Allan e Thalys; Vitor André, Luighi e Riquelme Fillipi.



Técnico: Lucas Andrade