Casão critica o Corinthians: 'Não tem sequência de boas partidas há anos'

O colunista Walter Casagrande criticou no UOL News Esporte a atuação do Corinthians na estreia com empate na Copa Sul-Americana. Para ele, o Timão não joga bem há muito tempo, vive uma profunda crise técnica e fez uma de suas piores partidas recentes.

'Corinthians não tem uma sequência de partidas boas há anos': "Foi um dos piores jogos do Corinthians no ano como rendimento técnico. Organizar o time, o António Oliveira até tem um desenho tático. Mas o que me chama atenção, uma curiosidade muito negativa, é que tecnicamente o time do Corinthians não consegue fazer uma partida boa há anos, ou uma sequência de partidas boas há anos. Muda treinador, manda um monte de jogador embora, contrata um monte, muda escalação, muda defesa e tecnicamente o time não consegue jogar. Não tem troca de passe, não tem jogada individual".

'O Romero é o principal jogador do Corinthians': "Por exemplo, o principal jogador do Corinthians desde o final do ano passado é o Romero, ele salvou o Corinthians no ano passado porque fez uma sequência de gols, inclusive contra o Grêmio, que era imprescindível aquela vitória para o Corinthians e para o Grêmio, que se ganhasse aquela partida poderia ser campeão brasileiro. E o Corinthians se ganhasse provavelmente iria se salvar, que foi o que aconteceu. Então, o Romero cruza, o Romero faz gol, o Romero cava expulsão. O Romero é o principal jogador do Corinthians, mas tecnicamente é um jogador médio. Ele não seria a referência em nenhum grande clube no Brasil, mas está sendo no Corinthians".

