Botafogo leva 3 em casa no 1° tempo e perde para o Junior na Libertadores

O Botafogo estreou na fase de grupos da Libertadores com derrota. Hoje (3), o time carioca sofreu durante o primeiro tempo e foi superado pelo Junior Barranquilla por 3 a 1, no Nilton Santos.

Bacca (duas vezes) e Fuentes abriram 3 a 0 para o Junior no primeiro tempo. Hugo descontou ainda na etapa inicial.

Com a derrota, o Botafogo fechou a 1ª rodada na lanterna do Grupo D por estar empatado em zero pontos com a LDU e ter saldo de gols inferior (-2 contra -1). O Junior, por sua vez, é o líder da chave, superando o Universitario no mesmo critério (2 contra 1). Ambos têm três pontos.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (11), quando visita a LDU, às 19h (de Brasília), pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na terça-feira (9), o Junior enfrenta o Universitario, às 23h, pelo outro jogo do grupo.

Como foi o jogo

O Botafogo começou o jogo mais presente no campo de ataque. Entretanto, o goleiro Mele, do Junior Barranquilla, praticamente não trabalhou. A defesa da equipe colombiana se fechou bem e não cedeu espaços.

Enamorado virou o protagonista do jogo. O ponta do Junior Barranquilla foi fundamental para os dois primeiros gols do jogo. No primeiro, ele tentou um lance pela direita e viu a bola parar na mão de Hugo. De pênalti, Bacca abriu o placar. Pouco depois, Enamorado fez lance individual, levou para o fundo e tocou para o meio. Fuentes completou e abriu 2 a 0.

Bacca, do Junior Barranquilla, comemora seu gol diante do Botafogo, pela Libertadores Imagem: Mauro Pimentel/AFP

Se lançando ao ataque, o Botafogo viu a situação piorar. Em um contra-ataque, Bacca foi lançado nas costas da defesa, driblou Gatito e fez o terceiro dos colombianos ainda no primeiro tempo. O Glorioso conseguiu descontar antes dos acréscimos. Hugo recebeu bola ajeitada de Tiquinho e estufou as redes.

O Botafogo controlou as ações no segundo tempo, mas pouco assustou. O Junior Barranquilla se fechou ainda mais e não deu espaços para o ataque do Glorioso criar. Na melhor oportunidade, Tchê Tchê mandou a bola raspando a trave adversária ao pegar sobra de bola na entrada da área.

O Junior quase não apareceu no campo de ataque durante a etapa final. Os contra-ataques dos colombianos foram praticamente nulos e também não assustaram Gatito, que pouco trabalhou no segundo tempo.