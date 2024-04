Bayer Leverkusen goleia Dusseldorf e chega à final da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen está a um jogo de levantar a taça da Copa da Alemanha após mais de 30 anos. Na tarde desta quarta-feira, a equipe de Xabi Alonso venceu o Dusseldorf por 4 a 0, na BayArena, e chegou à final. Na decisão, enfrentará o Kaiserslautern.

O último (e único) título da Copa da Alemanha conquistado pelo Leverkusen foi na temporada 1992/93. Na ocasião, venceu o Hertha Berlim por 1 a 0 na final.

O próximo compromisso de ambas as equipes será pelo Campeonato Alemão. O Bayer visita o Union Berlin neste sábado, às 10h30 (de Brasília). Já o Dusseldorf recebe o Braunschweig às 8h30 do dia seguinte, pela Segunda Divisão.

O Bayer abriu o placar logo aos 6 minutos. Após jogada pela esquerda, Frimpong apareceu do outro lado para dar a vantagem aos mandantes. Aos 19, o Leverkusen encaixou um lindo contra-ataque que terminou na finalização precisa de Adli.

Aos 35 minutos, ainda na primeira etapa, a defesa do Dusseldorf falhou e Wirtz bateu com categoria, na saída do goleiro, para marcar o terceiro do time da casa.

Aos 10 da etapa complementar, Wirtz cabeceou e a bola pegou no braço de Zimmermann. Após longa revisão do VAR, o árbitro confirmou o pênalti e o próprio Wirtz anotou o quarto do Bayer.