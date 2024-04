Auxiliar do Corinthians admite desempenho abaixo do esperado: 'Podemos fazer mais'

Bruno Lazaroni, um dos auxiliares do Corinthians, admitiu que a equipe teve desempenho abaixo no empate por 1 a 1 com o Racing-URU, pela estreia da Copa Sul-Americana. O profissional concedeu entrevista coletiva em Montevidéu, pois o técnico António Oliveira ainda não recebeu a carteirinha que comprova sua conclusão da Licença UEFA Pro, essencial para ele ser registrado como treinador em torneios da Conmebol.

"Nosso primeiro tempo foi abaixo do esperado. Tivemos dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e não criamos chances de gol. A gente saiu na frente na segunda etapa, e tomamos o empate. Podemos fazer mais para as próximas partidas", comentou Lazaroni.

O auxiliar também explicou a opção da comissão técnica de, na reta final do duelo, tirar Breno Bidon para colocar o zagueiro Cacá em campo. O defensor se envolveu no gol de empate do Racing-URU, nos minutos finais.

"A gente tinha acabado de tomar um gol (anulado) de bola parada, a estatura estava mais baixa, com as entradas de Romero e Fausto. Por conta disso, por bem, optamos por escalar um zagueiro para aumentar a estatura", explicou Bruno.

O gol do Timão foi anotado por Yuri Alberto, aos 23 minutos do segundo tempo, com assistência de Rodrigo Garro. O Racing-URU igualou aos 40, com Agustin Alaniz.

Com o empate, o Corinthians conquistou seu primeiro ponto na Sula, ficando a dois do Argentinos Juniors, que venceu seu compromisso contra o Nacional-PAR por 3 a 2. O Timão está na segunda colocação do grupo F.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira, diante do Nacional-PAR, na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).