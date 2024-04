Arsenal vence Luton Town e dorme na liderança do Inglês; Manchester City goleia com três de Foden

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu, no Emirates Stadium, o Luton Town pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, a equipe de Londres dorme na liderança da competição nacional.

Na ponta da tabela com 68 pontos contabilizados, o Arsenal ultrapassa o Liverpool, que tem 67. A equipe de Jurgen Klopp, porém, jogará nesta quinta-feira e pode voltar ao topo. O Luton Town, por sua vez, perde chance valiosa de igualar o número de pontos do Nottingham Forest. A equipe, assim, permanece na 18ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com 22 unidades.

Pela 32ª rodada do Inglês, os Gunners voltam aos gramados, neste sábado, para encarar o Brighton, às 13h30 (de Brasília), no American Express Community Stadium. Já o Luton Town, no mesmo dia, às 11h, recebe o Bournemouth, no Kenilworth Road.

O Arsenal abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa. Smith Rowe recuperou a posse de bola e avançou em direção ao ataque, tocando para Kai Havertz. Dentro da área, o alemão encontrou Odegaard livre de marcação, que finalizou firme de perna esquerda para estufar as redes.

Os mandantes ampliaras aos 43 minutos. Smith Rowe recebeu em profundidade dentro da grande área e cruzou para Nelson. No entanto, ao dividir com o atacante do Arsenal, o zagueiro Daiki Hashioka empurrou a bola para o fundo do próprio gol.

Manchester City goleia Aston Villa com três de Foden

Também pela 31ª rodada do Inglês, nesta quarta-feira, o Manchester City conseguiu um importante resultado jogando no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola goleou o Aston Villa por 4 a 1 com três gols de Foden.

O City abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com Rodri, que contou com assistência de Doku. O Aston Villa reagiu e empatou com Jhon Durán aos 20 minutos. Ainda na primeira etapa, nos acréscimos, aos 46, Foden cravou o segundo dos mandantes. O meio-campista voltou a marcar aos 17 e aos 24 minutos da etapa complementar, dando números finais ao duelo.

Brentford e Brighton empatam sem gols

No Gtech Community Stadium, Brentford e Brighton não saíram do zero. Os visitantes tiveram amplo domínio da partida, com 67% de posse de bola e 24 finalizações (6 no alvo), entretanto não furaram o bloqueio do Brentford.