Ainda sem Messi e com um a menos, Inter Miami sofre virada do Monterrey nas quartas da Concachampions

As quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf ganharam sequência nesta quarta-feira. Pelo jogo de ida, o Inter Miami, com um jogador a menos e ainda sem Lionel Messi, foi derrotado de virada pelo Monterrey-MEX por 2 a 1. Avilés balançou as redes para a equipe estadunidense, enquanto Meza e Jorge Rodríguez viraram para o time mexicano. A partida foi disputada no Lockhart Stadium, nos EUA.

A derrota é um péssimo resultado para o Inter Miami, já que o gol fora de casa ainda é utilizado como critério de desempate na competição. Ou seja, caso a equipe dos EUA queira avançar às semifinais, precisará vencer a volta no México por dois gols de diferença. Um triunfo por 2 a 1 do time de Messi leva a definição da vaga para a prorrogação. O segundo jogo está marcado para a próxima quarta-feira (10), às 23h30 (de Brasília).

O Inter Miami agora retorna suas atenções para a MLS. Em compromisso válido pela sétima rodada da Conferência Leste, o time enfrenta o Colorado Rapids. A bola rola neste sábado, às 20h30, no Lockhart Stadium.

Já o Monterrey volta a campo um dia depois do Inter Miami. A equipe visita o Cruz Azul neste domingo, a partir das 00h, no Estádio Azul. O confronto é válido pela 14ª rodada do Campeonato Mexicano - Clausura.

O jogo

Com três minutos de partida, o Monterrey quase abriu o placar nos Estados Unidos. Após boa jogada pela esquerda, a bola foi cruzada rasteira para dentro da área. Busquets afastou mal e Brandon Vazquez ficou com ela. O centroavante finalizou, mas o goleiro Callender fez boa defesa e espalmou para escanteio.

Após 15 minutos, quem dominava o jogo foi o time mexicano, mesmo jogando fora de casa. Em nova oportunidade, Canales arriscou de fora da área e a finalização serviu como um passe. Sem marcação, Brandon Vazquez acabou furando e desperdiçou boa chance de inaugurar o marcador.

Mas o futebol é um esporte cheio de surpresas, e foi isso que aconteceu. Com 18 minutos, o Inter Miami fez o primeiro gol da partida. Após cobrança de escanteio baixa de Gressel, Avilés se adiantou à zaga do Monterrey e conseguiu tocar na bola para coloca-lá no fundo da rede.

Aos 44 minutos, o Inter Miami quase ampliou a vantagem. Suárez dominou no peito após lançamento e colocou no chão. O centroavante invadiu a grande área e chutou cruzado, mas a bola desviou na zaga. O goleiro Andrada, que já caía para o lado esquerdo, mostrou que seu reflexo está em dia - rapidamente se recuperou e fez a defesa do lado direito da meta.

O Inter Miami voltou para o segundo tempo com a ideia de segurar a vantagem mínima. Contudo, ficou com a vida complicada pois David Ruíz recebeu o cartão vermelho e, com isso, a equipe estadunidense ficou com um a menos.

E rapidamente, com um a mais, o Monterrey conseguiu igualar o marcador. Após cobrança de escanteio, o ataque do time mexicano subiu para cabecear. A bola desviou em Busquets, mas Callender conseguiu fazer a defesa. Contudo, o arqueiro espalmou para dentro da área e Meza aproveitou a chance para fazer 1 a 1. Após checagem do VAR, o gol foi validado.

E foi com requintes de crueldade, aos 44 minutos da etapa final, que o Monterrey conseguiu a virada. O Inter Miami saiu jogando errado e Jorge Rodríguez ficou com ela na entrada da área. O jogador ajeitou e bateu colocado para fazer um golaço no Lockhart Stadium e decretar o triunfo dos visitantes.