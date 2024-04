Yuri Alberto marca, mas Corinthians cede empate ao Racing na estreia pela Sul-Americana

O Corinthians empatou com Racing-URU por 1 a 1 na noite desta terça-feira, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Centenário. Os comandados de António Oliveira abriram o placar com Yuri Alberto, mas cederam o empate faltando cinco minutos para o final da partida.

Com a igualdade, o Corinthians conquistou seu primeiro ponto no torneio, ficando a dois do Argentinos Juniors, que venceu seu compromisso contra o Nacional-PAR por 3 a 2. O Timão está na segunda colocação do grupo F.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, diante do Nacional-PAR, na Neo Química Arena, às 19 horas (de Brasília). O Racing-URU, por sua vez, visitará o Argentinos Juniors, em mesmo dia e horário.

O jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração, com o Corinthians tendo mais a posse de bola, mas criando poucas chances de gol. Já os uruguaios, mesmo em casa, recuaram e apostaram em jogadas de contragolpe.

Aos sete minutos de jogo, Fagner arriscou de longa distância, mas parou em grande intervenção do goleiro Renzo Bacchia. Aos 32, foi a vez do Racing assustar com chute desviado de Veron, que acertou a trave de Cássio. O Timão, após longo tempo sem chutar, levou perigo em finalização de Yuri Alberto, que recebeu passe de Garro, mas não conseguiu tirar o arqueiro adversário da jogada.

Segundo tempo

A segunda etapa começou como terminou a primeira, com muita lentidão e pouca criatividade do Corinthians. Com esse cenário, o técnico António Oliveira promoveu algumas alterações, como a entrada de Romero na vaga de Pedro Raul, para dar mais alternativas ofensivas ao conjunto.

O camisa 11, inclusive, participou da jogada do gol do Timão, aos 23 minutos do segundo tempo. Romero venceu disputa na entrada da área e serviu Rodrigo Garro, que cruzou na medida para Yuri Alberto cabecear para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, o Corinthians recuou as linhas de marcação e o Racing-URU cresceu de rendimento. Faltando 10 minutos para o fim, José Varela chegou a empatar o duelo, mas a arbitragem anulou o tento após revisão do VAR, por conta de posição de impedimento.

Aos 40 minutos da segunda etapa, porém, o empate veio. O atacante Nicolas Sosa desviou de cabeça para Agustin Alaniz, que levou a melhor contra Cacá e finalizou para vencer o goleiro Cássio e frustrar a Fiel Torcida.

FICHA TÉCNICA



RACING-URU 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 2 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jhon Hinestroza (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Mary Blanco (COL)



VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Hugo e Rodrigo Garro (Corinthians); Agustin Pereira (Racing-URU)



Gols: Yuri Alberto, aos 23 minutos do 2ºT (Corinthians); Agustin Alaniz, aos 40 minutos do 2ºT (Racing-URU)

RACING-URU: Renzo Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón e Martín Ferreira; Lucas Rodríguez, José Varela, Erik de los Santos (Agustin Pereira) e Urretaviscaya (Santiago Mederos); Tomas Veron Lupi (Agustin Alanis) e Dylan Nandin (Nicolas Sosa)



Técnico: Eduardo Spinel

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Fausto Vera) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon (Cacá) e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero)



Técnico: António Oliveira