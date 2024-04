The Strongest x Grêmio: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida da Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Grêmio fará sua estreia na Copa Libertadores 2024. Pela primeira rodada do Grupo C, o Tricolor Gaúcho visita o The Strongest-BOL a partir das 21 horas (de Brasília), no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Onde assistir

O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Paramount+.

Retrospecto recente

The Strongest: O The Strongest chega para o duelo após uma derrota de 2 a 0 no Campeonato Boliviano. A última participação da equipe na competição continental foi em 2023, quando terminou na lanterna do Grupo D, com seis pontos, e caiu ainda na fase de grupos.

Grêmio: O Grêmio vem de empate sem gols contra o Juventude no jogo de ida do Gauchão. O Tricolor participou da Libertadores pela última vez em 2020, ano em que foi eliminado pelo Santos nas quartas de final.

Prováveis escalações

The Strongest: Viscarra; Caire, Jusino e Daniel Lino; Osorio, Ursino, Quiroga, Rodrigo Ramallo e Enrique Triverio; Arrascaita e Michael Ortega.



Técnico: Pablo Lavallén

Grêmio: Marchesín; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz e Nathan; Galdino, JP Galvão e Nathan Fernandes



Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem

A arbitragem será comandada por paraguaios. Juan Gabriel Benítez será responsável por apitar a partida e terá os compatriotas Eduardo Cardozo e Eduardo Britos como assistentes. Derlis Lopez ficará no comando do VAR.