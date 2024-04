The Strongest x Grêmio: onde assistir e horário do jogo da Libertadores

The Strongest e Grêmio se enfrentam hoje (2) pela primeira rodada do grupo C da Libertadores. A partida começa às 21h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar.

O jogo terá transmissão exclusiva no sistema de streaming pelo Paramount +.

O Grêmio chega dividido entre a estreia na competição continental e a final do Campeonato Gaúcho. No último sábado, o time tricolor empatou por 0 a 0 com o Juventude no jogo de ida da decisão.

Renato Gaúcho decidiu utilizar reservas em razão da desgastante viagem até a Bolívia, além dos efeitos da altitude. Os titulares do Grêmio sequer viajaram para a estreia e permanecerão realizando atividades na capital gaúcha de olho no jogo de volta contra o Ju, marcado para o próximo sábado.

A principal novidade é o goleiro Marchesín, que volta ao time após uma lesão muscular na coxa esquerda.

Para driblar os efeitos da altitude, o Grêmio irá manter concentração em Santa Cruz de La Sierra e o deslocamento para La Paz ocorre apenas horas antes do jogo.

Prováveis escalações

The Strongest: Viscarra; Osorio, Caire, Jusino e Daniel Lino; Arrascaita, Quiroga, Ursino e Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio e Michael Ortega.

Grêmio: Marchesín; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Wesley Costa; Dodi, Du Queiroz, Galdino, Nathan e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão.

The Strongest x Grêmio - fase de grupos da Libertadores

Data e hora: 2 de abril de 2024 (terça-feira), às 21h (de Brasília).

Local: Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)

Transmissão: Paramount + (Streaming)