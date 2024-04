Talleres convida São Paulo para almoço, e Casares agradece: 'São especiais'

Do UOL, em São Paulo (SP)

Adversário desta quinta-feira (4), o Talleres (ARG) convidou a diretoria do São Paulo para um almoço institucional no CT do clube.

O que aconteceu

A equipe argentina tem como praxe convidar os adversários para um almoço de cordialidade. O clube ganhou notoriedade nos últimos anos por deixar os vestiários totalmente limpos quando joga fora de casa e ainda deixar presentes aos rivais.

Em rápido contato com o UOL, o presidente Julio Casares confirmou e agradeceu pelo convite. O Tricolor ainda não sabe se terá agenda para o encontro.

São especiais, sempre convidam, mesmo. Ainda não sabemos se teremos tempo.

Julio Casares, presidente do São Paulo

O Tricolor viaja em voo fretado para Córdoba (ARG) na tarde de amanhã (3). A partida ocorre na quinta-feira (4) e a delegação já retorna na madrugada da sexta-feira (5), logo após o duelo.

O Talleres eliminou o São Paulo na pré-Libertadores de 2019 com uma vitória na Argentina e um empate no MorumBIS. Antes disso, os clubes já haviam se enfrentado em 2001, com dois empates sem gols pela Copa Mercosul.

