Sauditão: CR7 faz três em goleada por 8 a 0; Al-Hilal aumenta recorde

A rodada de hoje do Sauditão contou com brilho de Cristiano Ronaldo em goleada do Al-Nassr e ampliação do recorde de vitórias do Al-Hilal.

O que aconteceu

CR7 anotou três gols na goleada por 8 a 0 sobre o Abha. Ele marcou dois em cobranças de faltas.

Foi o segundo hat-trick seguido do astro português, que chegou a 47 gols em 47 jogos na temporada. Ele já havia balançado a rede adversária três vezes no triunfo por 5 a 1 sobre o Al-Tai, no final de semana.

Al-Hilal vence o Al-Akhdoud e chega à 31ª vitória consecutiva Imagem: Reprodução/Twitter/Al-Hilal

Em outro jogo, o Al-Hilal bateu o Al-Akhdoud por 3 a 0 e conquistou a 31ª vitória consecutiva. O time levou a melhor em todos os seus compromissos desde o final de setembro do ano passado. Já a última derrota foi em agosto, contra o Al-Nassr.

A equipe comandada por Jorge Jesus foi a 74 pontos e segue com folga na liderança. São 12 pontos de vantagem para o Al-Nassr, vice-líder.