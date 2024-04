Santos entra em acordo com clube russo para quitar dívida por Cueva e terá transfer ban revogado

O Santos enfim chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, para o pagamento da dívida referente à contratação de Christian Cueva. As diretorias dos dois clubes se reuniram na manhã desta terça-feira, de forma virtual, e entraram em consenso.

O Peixe quitará o valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) em quatro prestações até o dia 25 de junho deste ano.

O Santos estava negociando com os russos há algumas semanas, mas encontrou dificuldades. Por conta disso, o clube acabou sendo acionado na Fifa, que aplicou um transfer ban nos brasileiros.

Com a formalização do acordo, portanto, a medida imposta pela entidade máxima do futebol será revogada. Assim, o Alvinegro Praiano vai ficar livre para realizar novas contratações para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.