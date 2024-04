Quarta divisão? Haaland 'sofreu' em roda de bobinho do City; veja

Principal artilheiro do futebol mundial em 2022/23, com 56 gols, Erling Haaland passa por um momento incomum na carreira. Ele está há cinco jogos sem marcar, contando jogos pelo Manchester City e pela seleção norueguesa.

O que aconteceu

O jejum de gols já gerou críticas na Inglaterra. O ex-jogador do Manchester United e hoje comentarista Roy Keane afirmou que o atacante norueguês 'parece um jogador da League Two [o equivalente à quarta divisão do futebol inglês]'.

Na esteira das críticas, um vídeo que mostra Haaland pouco inspirado ganhou espaço nas redes sociais. Nas imagens gravadas por um torcedor, o atacante norueguês sofre para dominar e passar a bola em uma atividade de 'bobinho' na pré-temporada do Manchester City.

Estranho saber que Haaland vai ser o primeiro jogador bola de ouro que não sabe jogar futebol



pic.twitter.com/zswH24GtMt -- Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) April 1, 2024

Apesar do jejum e das críticas, a temporada de Haaland é muito boa. O atacante soma 29 gols em 37 jogos e é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 18 gols.