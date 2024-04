Pato não pensa em voltar ao futebol até meio do ano: 'Focado na família'

Fora dos gramados desde o fim da temporada passada, Alexandre Pato sinalizou seu futuro no futebol. Durante evento do Roland-Garros Junior Series, o atacante falou ao UOL que recebeu propostas de clubes, mas preferiu declinar, porque agora está focado na família.

Eu estou dedicado à minha família nesse momento e, por isso, não vejo motivos de entrar num clube agora. Eu não tenho nada mais importante do que minha família, então eu estou deixando o tempo levar. Já escutei algumas propostas e, se for a vontade de Deus, e no meio do ano, se aparecer algum clube bacana, eu vou entrar.

Alexandre Pato.

Pato vestiu a camisa do São Paulo em 2023, com contrato de produtividade.

O atacante encerrou a temporada após atuar em 10 partidas e marcar dois gols. O São Paulo, então, decidiu por não renovar o contrato.

Em janeiro deste ano, Pato celebrou o nascimento do filho Benjamin, fruto de seu casamento com Rebeca Abravanel.

Meu filho está com dois meses, então eu estou curtindo esse momento tão maravilhoso que é algo que eu não vou esquecer. O futebol é passageiro, então esse momento para mim, da minha família, é o mais importante.

Alexandre Pato

Pato não está jogando bola, mas segue pertinho do esporte. Agora, o atleta se diverte com sua nova paixão: o tênis. A prática se intensificou na pandemia e mostrou o jogador uma vida além do futebol.

"Eu amo o tênis e desde que comecei a praticar, eu não queria ter voltado a jogar futebol, porque eu me apaixonei mesmo. Conheci um outro lado da vida do futebolista, e foi legal. Eu saí de casa com 11 anos e vivo futebol até hoje, só que no meio desse período da minha parte da carreira, eu entendi que tem uma outra vida fora, porque eu era sempre focado no futebol", disse Pato.

"Às vezes o jogador fica focado e esquece que tem uma vida fora, porque você vive muito a mídia, você vive muito esse mundo mais fechado do futebol. E ali, quando eu encontrei o tênis, falei: 'caraca, isso aqui é tão bom'", completou.

Hoje, Pato participou de um desafio lúdico que marcou o início do Roland-Garros Junior Series, um torneio que dá vaga à chave principal do torneio juvenil de Roland Garros. Ele jogou com Fernando Meligeni e recebeu conselhos de Juan Martín Del Potro.