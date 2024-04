O Palmeiras provocou o dono da SAF do Botafogo, John Textor, que acusa o Alviverde de ter sido beneficiado por manipulação de resultados nas últimas temporadas. Textor diz que a manipulação foi detectada por "grandes especialistas e inteligência artificial".

"Até a inteligência artificial já sabe", escreveu o Palmeiras em uma publicação sobre o Avanti, plano de sócio torcedor do clube. O Verdão simulou um chat de inteligência artificial com perguntas como "Quem é o atual campeão Brasileiro de 2023?", obtendo a resposta de "Sociedade Esportiva Palmeiras. Conquistou seu décimo segundo título no ano passado".

Na última segunda-feira, John Textor disse que tinha "evidências pesadas" e "100% provadas" de que o Verdão vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. O Palmeiras rebateu as declarações do cartola botafoguense e considerou isso como uma "bizarra tentativa" de justificar a perda do título do Campeonato Brasileiro de 2023.

Até a inteligência artificial já sabe ???? #MaiorCampeãoDoBrasil #AvantiPalestra pic.twitter.com/q7dxFZVl2C ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 2, 2024

Depois disso, o empresário disse que a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro 2023, foi manipulada por jogadores do Tricolor, mas também não apresentou provas. Além disso, voltou a citar o jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileiro de 2022, quando o Verdão já entrou em campo campeão. Segundo Textor, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".

O Palmeiras venceu o título do Campeonato Brasileiro de 2023 com seis pontos na frente do Botafogo. No caminho dessa conquista, o Verdão conseguiu uma arrancada histórica, já que o time carioca chegou a liderar a competição com 14 pontos na frente.

Na 31ª rodada da competição, o Palmeiras fez 4 a 3 no Botafogo, de virada, no Nilton Santos. Após essa derrota do time carioca, Textor afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, em lance polêmico ocorrido quando o duelo estava 3 a 1 para os cariocas.

A equipe alviverde vem tomando as providências contra Textor e acionou o STJD para que o cartola pare de acusar o clube sem apresentar provas. Outros clubes citados pelo norte-americano nesse tema, como São Paulo e Fortaleza, também se manifestaram sobre as falas.