Palmeiras escolhe Puma e encaminha renovação de material esportivo até 2027

O Palmeiras vai renovar seu contrato com a Puma. A empresa alemã seguirá fornecendo os materiais esportivos do clube até o fim de 2027.

O que aconteceu

Puma fez a melhor proposta ao Palmeiras pela concorrência do uniforme da próxima temporada. A Adidas era outra marca que queria retornar ao Alviverde, mas não conseguiu igualar a oferta. A informação inicial foi publicada pelo Nosso Palestra, e confirmada pelo UOL.

Palmeiras receberá valorização em novo contrato. O acordo atual rende anualmente ao clube cerca de R$ 42 milhões, o que será firmado para a próxima temporada será de R$ 50 milhões — que pode chegar a R$ 60 milhões por metas a serem batidas.

Adidas foi ao limite com o Palmeiras, mas pressão do Flamengo pesou. A Adidas tinha a preferência de diretores do Palmeiras pela boa relação que manteve após o patrocínio entre 2006 e 2018, mas os valores pesaram. O Rubro-negro avisou a marca que não renovaria seu contrato enquanto a situação com o Alviverde não fosse definida.

A Puma tem o Palmeiras como prioridade, e isso também pesou para a decisão. Os lojistas credenciados do clube também têm preferência pela marca atual.

Procurados pela reportagem, a Adidas, Puma e Palmeiras não quiseram falar sobre o tema.

