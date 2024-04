Palmeiras divulga informações da venda de ingressos para final do Paulista contra o Santos; veja preços

O Palmeiras divulgou nesta terça-feira informações sobre a abertura da venda de ingressos para o clássico contra o Santos, pela final do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Os bilhetes custarão de R$ 240 a R$ 500.

Os sócios-torcedores Avanti terão prioridade para garantir o bilhete e poderão efetuar a compra a partir das 10 horas desta quarta-feira. A venda será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Já a venda para o público geral inicia às 10 horas de sexta-feira. A comercialização de entradas para associados e donos de cadeiras cativas acontecerá a partir de sexta-feira, às 12 horas, até domingo. Os ingressos serão vendidos de forma exclusiva pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

O sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D). Esse último será ocupado por palmeirenses, já que o clássico acontece com torcida única.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras precisará reverter o resultado do jogo de ida da final do Paulista. No jogo de ida, o Verdão perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro. A equipe conta com a força da torcida para tentar o tricampeonato consecutivo.

Veja valores dos ingressos por setor:

Gol Norte - R$ 240



Superior Norte - R$ 300



Superior Sul - R$ 300



Superior Leste - R$ 340



Superior Oeste - R$ 340



Gol Sul - R$ 360



Central Leste - R$ 480



Central Oeste - R$ 500