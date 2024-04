Santos dá sinal de força na Vila Belmiro e fica a um jogo de sair da fila

O Santos deu um sinal de força e venceu o Palmeiras no último domingo (31), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paulista. A equipe conseguiu uma vantagem mínima, mas deu um ótimo passo para conquistar o título no Allianz Parque.

O resultado favorável não só colocou o Peixe à frente na decisão, como demonstrou a solidez do time comandado por Fábio Carille. A equipe jogou bem e levou a melhor sobre um rival que não perdia desde novembro do ano passado. A última vez que o Palmeiras havia sido derrotado foi no 3 a 0 para o Flamengo.

Lotada, a Vila Belmiro não sediava uma final desde 2016. O Santos se aproveitou da atmosfera do local para derrotar o Alviverde e levar a torcida ao delírio. Torcida esta que, há quase quatro meses, viu a equipe perder para o Fortaleza no mesmo local e amargar o inédito rebaixamento à Série B.

Depois da queda, o clube reagiu e, sob nova gestão e com elenco reformulado, a equipe foi do descenso à grande final do Paulistão em 112 dias e, agora, tem chance de levantar o caneco.

Caso isso se concretize, o Santos encerrará uma fila de oito anos sem conquistar um título. A última taça erguida pelo time foi o Estadual de 2016, vencido sobre o Audax, na Vila Belmiro, por 1 a 0.

Para quebrar o jejum, a equipe de Fábio Carille só precisa de um empate no duelo de volta contra o Palmeiras. Caso o placar agregado termine igual, a decisão será nos pênaltis.

A segunda partida entre Santos e Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, está marcada para domingo (7), a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

