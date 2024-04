Motivado, Alison dos Santos já sonha com medalha nos Jogos Olímpicos de Paris

Alison Brendom dos Santos, o Piu, atleta campeão mundial e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019, segue treinando forte para os Jogos Olímpicos de Paris, em julho. O objetivo é melhorar a condição física e se aproximar dos melhores tempos nos 400 metros rasos e 400 metros com barreiras, para que repita o sucesso de Tóquio, onde foi medalhista.

Terceiro melhor atleta do mundo no atletismo na categoria em termos de marca obtida, Piu conquistou no último sábado o primeiro lugar na prova dos 400 m rasos da Flórida Relays, em Gainesville, com o tempo de 45s25, como parte da preparação para Paris.

Nos próximos dias, o atleta brasileiro incluiu em sua preparação, participações em algumas etapas da Diamond League, série anual de competições de atletismo, bem como algumas participações nos Estados Unidos para chegar preparado em Doha, no Catar e, consequentemente, nos jogos de Paris.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Confiante que poderá brigar por uma medalha na capital francesa, Piu falou com entusiasmo sobre suas metas na temporada.

"Com toda certeza o ouro é o principal objetivo dessa temporada, sair de lá com a medalha de ouro no peito e comemorando um bom resultado. Temos nos objetivos marcas e resultados, mas o principal é a medalha de ouro mesmo", disse o paulista de São Joaquim da Barra.

Feliz e buscando a maior realização da carreira de atleta, ele ainda comentou sobre sua equipe.

"Sabe como é né, estamos aqui para realizar um sonho que não é só meu e sempre dividi as conquistas com a rapaziada, e mesmo estando fora do país, nada mudou. A vitória sempre será de todos", finalizou.

Confira todas as provas antes dos Jogos Olímpicos de Paris

12 Abril - Flórida - 400m

Diamond League

10 maio - Doha - 400m com barreiras

30 maio - Oslo - 400m com barreiras

02 Junho - Stockholm - 400m com barreiras

07 Julho - Paris - 400m com barreiras

12 Julho - Monaco- 400m com barreiras

20 Julho Londres - 400m com barreiras

05 agosto - Jogos Olímpicos - Paris