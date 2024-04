Marcelo revela que quase encerrou a carreira após deixar o Real Madrid

O Fluminense repatriou o lateral esquerdo Marcelo na temporada passada. O experiente jogador foi um dos destaques na campanha do título da Libertadores.

Isso, entretanto, poderia não ter ocorrido. O lateral revelou que quase encerrou a carreira quando deixou o Real Madrid.

"Eu ia parar ali. Vou sair do Real Madrid. Queria voltar pro Fluminense, mas pensei em parar de jogar bola. Ia focar em ver meu filho crescer e jogar futebol. Veio a proposta do Olympiacos-GRE e eu falei que não queria. O meu filho mais velho falou para eu não parar, que queria me ver jogando ainda. Aí fui para lá, foi uma aventurinha. Fiquei seis meses", disse em entrevista ao Podpah.

Na sequência, Marcelo contou um pequeno relato dos bastidores da sua volta ao Fluminense, time que o revelou e o negociou ao Real Madrid.

"Entre mim e o clube entramos num acordo porque o Fluminense estava chamando. E me despertou isso também. Eu tinha isso que se fosse para voltar, teria de estar com muita vontade. O Mário Bittencourt já tinha até falado, fez uma proposta antes", completou.

Marcelo deixou em aberto a chance de encerrar a carreira no fim desta temporada. O lateral já admitiu que vem sentindo falta da família, que está na Espanha.