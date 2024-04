Landim contradiz Braz sobre chegada de Carlinhos ao Flamengo

A chegada de Carlinhos ao Flamengo envolveu polêmica entre o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Marcos Braz. Braz afirmou que a contratação do atacante não teve relação com a suspensão de Gabigol. No entanto, Landim desmentiu o dirigente.

"Nós continuamos confiantes na reversão dessa decisão na Suíça, mas temos que nos preparar. Fizemos agora um movimento recente que ficou público exatamente para cobrir uma eventual lacuna de ficar sem ele durante alguns jogos. A gente não controla o tempo necessário para que ele possa ser novamente julgado", disse.

O Flamengo perdeu o atacante Gabigol para a temporada. O jogador foi suspenso até abril de 2025 após ter sido acusado de fraudar um exame antidoping em 2023.

Por conta disso, os rubro-negros agiram rápido e contrataram o atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. O jogador disputa contra o Flamengo a final do Campeonato Carioca.

A partida de volta entre Flamengo e Nova Iguaçu está marcada para o próximo domingo, às 17h. No duelo de ida, os rubro-negros venceram de 3 a 0.