Jorginho diz que cobranças exageradas o afastam do futebol brasileiro

O meio-campista Jorginho, do Arsenal, admitiu, em entrevista ao canal do Youtube Desimpedidos, que tem curiosidade de atuar no futebol brasileiro. No entanto, o atleta naturalizado italiano ponderou que teme as cobranças de torcedores em seu país natal.

O que aconteceu

Relatos de jogadores que vieram para o Brasil desencorajam Jorginho. O meio-campista disse que a "falta de sossego" é algo que ele tem considerado quando pensa em atuar no Brasil.

Jorginho nunca atuou no futebol brasileiro. Ele começou a carreira no Sambonifacese, da Itália, onde passou pelas seleções de base antes de se naturalizar.

O meio-campista vive um bom momento no Arsenal. Depois de começar a temporada como reserva, ele foi escalado como titular nos últimos cinco jogos do time londrino.