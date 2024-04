Internacional recebe Guiñazu e ganha camisa do Talleres, rival do São Paulo na Libertadores

O Internacional está na Argentina para a estreia da Sul-Americana contra o Belgrano. Na tarde desta terça-feira, Guiñazu foi recebido pela delegação colorada e presenteou o Colorado com uma camisa do Talleres, rival do São Paulo na Libertadores.

O ex-volante trabalha na equipe e fez parte do elenco que eliminou o Tricolor na fase preliminar da Libertadores 2019. Considerado ídolo do Colorado, ele disputou 282 jogos, com uma Libertadores (2010), uma Sul-Americana (2009) e quatro Campeonatos Gaúchos (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) como principais títulos.

Visita especial em Córdoba! ? Guiñazu, ídolo colorado, foi recebido pela delegação, recebeu uma camisa e também presenteou o Clube com uma do Talleres-ARG, equipe em que trabalha. pic.twitter.com/pI4HMJ6tFU ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2024

A estreia do Internacional está marcada para às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Mário Alberto Kempes. O Colorado quer se recuperar da eliminação na semifinal do Estadual contra o Juventude.

O Grupo C ainda conta com Delfín-EQU e Club Deportivo Real Tomayapo-BOL. O líder da chave avança às oitavas da Sul-Americana e o segundo enfrenta o terceiro da Libertadores no playoff.

O São Paulo, por fim, enfrenta o Talleres às 21h dessa quinta-feira, na Argentina. Barcelona-EQU e Cobresal-CHI completam o Grupo B.