Grêmio não resiste à altitude em La Paz e perde na estreia na Libertadores

Com time reserva, o Grêmio estreou na Libertadores com derrota por 2 a 0 para o The Strongest, fora de casa, no estádio Hernando Siles. O jogo foi realizado na altitude de 3.600 metros em La Paz, na Bolívia.

Ursino e Triverio marcaram os gols da vitória dos bolivianos, um em cada tempo.

Time brasileiro não foi bem e volta para casa sem pontuar. A defesa armada por Renato Gaúcho cometeu falhas, enquanto o ataque pecou na finalização.

O Grêmio volta a jogar no sábado (6) na volta da final do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude. O jogo de ida, em Caxias do Sul, foi 0 a 0.

Como foi o jogo

Os mandantes tiveram as chances mais claras de gol e conquistaram um placar justo. Dominando o primeiro tempo, o fator casa foi definitivo para o The Strongest impor seu ritmo.

Pensando na final do Campeonato Gaúcho, o tricolor poupou seus jogadores titulares. A equipe reserva não conseguiu mostrar entrosamento na altitude boliviana.

O Grêmio construiu suas principais jogadas com o seu trio de ataque. Nathan Fernandes apareceu mais na criação, enquanto Galdino e JP Galvão foram bloqueados pelo goleiro Viscarra.

No segundo tempo, o tricolor gaúcho ficou mais com a bola. O The Strongest optou pela estratégia defensiva e armou jogadas quando encontrou espaço.

Gols e destaques

Bola na trave: Com 11 minutos, o The Strongest assustou o Grêmio com um cruzamento que acabou virando finalização. Daniel Lino pegou o goleiro desprevenido, que só assistiu a bola tocar no travessão.

Strongest abre o placar: Aos 15 minutos, Ursino recebeu cruzamento livre de marcação. O camisa 8 cabeceou no ângulo, concluindo em belo gol.

Segundo de cabeça: Aos 27 do segundo tempo, Ursino cobrou falta que quase foi direto para o gol, mas bateu no travessão. A bola sobrou para Amoroso, que cruzou para Triverio só cabecear para a rede. O lance teve revisão para possível impedimento, mas a decisão de campo foi mantida.