Gabriel Jesus diz que marcaria contra em final de Mundial contra Palmeiras

Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, disse — em tom de brincadeira — que, em uma hipotética final de Mundial contra o Palmeiras, marcaria um gol contra. Ele falou ao canal Desimpedidos, do Youtube

O que aconteceu

O jogo contra o Palmeiras quase aconteceu em 2021 e teve um vilão comum. Kai Havertz marcou o gol que deu a vitória ao Chelsea sobre o Manchester City de Gabriel Jesus na final da Liga dos Campeões da Europa. O atacante alemão também marcou o gol da vitória dos Blues sobre o Palmeiras na decisão do Mundial de Clubes.

Em busca do primeiro título pelo Arsenal. Um dos principais jogadores do time londrino desde que chegou ao clube em 2022, Gabriel Jesus busca seu primeiro título pelo clube - que pode vir nesta temporada. A equipe é a segunda colocada no Campeonato Inglês, a dois pontos do líder Liverpool, e está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa depois de 14 anos. O próximo adversário é o Bayern de Munique.

Passagem marcante pelo Palmeiras. No clube que o revelou, Gabriel Jesus conquistou dois títulos nacionais: a Copa do Brasil, em 2015, e o Campeonato Brasileiro, em 2016.