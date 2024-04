Fortaleza repudia acusações de John Textor e tomará medidas cabíveis

Do UOL, em São Paulo

O Fortaleza repudiou as declarações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, e prometeu tomar medidas judiciais cabíveis após acusação de manipulação de partida.

O que aconteceu

Textor apontou dois jogos em que o Palmeiras teria sido favorecido por manipulações. Ontem (1º), em nota divulgada em seu site, o dono da SAF do Botafogo afirmou que jogos do Verdão contra Fortaleza (2022) e São Paulo (2023) tiveram interferência de alguns jogadores.

O Leão do Pici manifestou repúdio às declarações de Textor, alegando que as acusações maculam a reputação da instituição e geram danos à imagem do clube.

"O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo", diz um trecho da nota publicada pelo Fortaleza.

Segundo Textor, quatro jogadores do Fortaleza teriam apresentado desvios anormais em situações-chave de gols do Palmeiras. Ele ainda disse que "vários outros" exibiram outros desvios.

O Tricolor Paulista também repudiou a acusação de que a goleada foi manipulada por, pelo menos, cinco jogadores. O São Paulo vai processar com ações criminal e esportiva o dono da SAF do Botafogo.

Confira a nota na íntegra

O Fortaleza repudia de forma veemente as declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados.

Lamentamos que essas afirmações proferidas, sem a apresentação de quaisquer provas, possam macular a reputação de nossa instituição centenária, gerando assim danos na imagem do clube. Não acreditamos nessa forma de fazer futebol, preferimos o caminho da verdade, e caso o Sr. John Textor tenha provas, que as apresente para que os culpados sejam punidos.

O Fortaleza Esporte Clube espera que tudo seja esclarecido de forma legal, e caso necessário, tomará todas as medidas judiciais cabíveis.