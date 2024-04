Yuri Alberto tem a maior nota em empate do Corinthians; Cássio é o pior

Do UOL, em Santos

O Corinthians foi mal no empate por 1 a 1 com o Racing, na estreia da Sul-Americana. Yuri Alberto recebeu a maior nota do Footstats, site especializado em estatísticas. Cássio foi o pior.

Veja as notas do Corinthians