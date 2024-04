Flamengo tem hoje uma defesa mais forte que o ataque, diz Arnaldo Ribeiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro destacou no Fim de Papo que o elenco do Flamengo hoje é mais forte na defesa do que no ataque. Ele chamou atenção à renovação do grupo promovida por Tite e pela chegada de reforços pontuais no início da temporada.

Hoje, eu vejo esse Flamengo — e é um elogio da minha parte, não é uma crítica — mais forte do meio para trás do que do meio para frente, em termos de elencos. Eu vi contra o Nova Iguaçu, estava no Rio até, vários garotos no banco do Flamengo. O elenco do Flamengo teve um enxugamento, discreto, mas teve. E aí a questão do Gabigol torna essa situação do ataque quase restrita a Bruno Henrique em relação a qualquer um dos três, Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, que não possa eventualmente jogar. Com essa característica nova, essa defesa quase intransponível, o Flamengo tem um trunfo para a temporada que precisa ser reforçado. Arnaldo Ribeiro

