SPFC: Em 6ª participação, Luciano busca primeiro gol na Libertadores

Em 2024, Luciano participará da sua sexta Libertadores na carreira e a segunda pelo São Paulo. O atacante busca o primeiro gol no torneio.

Com a camisa do Corinthians, ele entrou em campo pela competição em 2015, pela primeira vez, com dois jogos durante a campanha. No ano seguinte, ele participou do mesmo número de confrontos.

Em 2019, Luciano voltou a participar da Libertadores, dessa vez, pelo Grêmio, disputando um jogo. Isso voltou a se repetir na edição 2020.

Mesmo com mais protagonismo, o atacante seguiu passando em branco com o São Paulo em 2021, com quatro duelos. No total, ele entrou em campo por dez vezes na principal competição de clubes da América do Sul e não levantou o título em nenhuma oportunidade.

Na busca pelo primeiro gol, Luciano pode ter a oportunidade de ajudar o São Paulo a estrear com o pé direito na Libertadores, contra o Talleres, da Argentina. A bola vai rolar às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, na Argentina.