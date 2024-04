Cristiano Ronaldo faz três, e Al-Nassr goleia Abha pelo Campeonato Saudita

Nesta terça-feira, o Abha recebeu o Al-Nassr, pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. Com destaque para Cristiano Ronaldo, que marcou seu segundo hat-trick consecutivo, o Al-Nassr goleou por 8 a 0.

A vitória deixa a equipe de Luís Castro com 62 pontos, isolada na vice-liderança. O clube tem 11 pontos a mais que o terceiro colocado, Al-Ahli, mas continua 12 atrás do líder Al-Hilal. Já o Abha segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 22 pontos.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Damac, pelo Campeonato Saudita. Já o Abha encara o Al-Fateh no domingo, às 16 horas.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo abriu o placar. O árbitro apontou falta para o Al-Nassr na meia lua e o craque português bateu rasteiro para vencer o goleiro. Com 20 minutos de jogo, em mais uma cobrança de falta, Cristiano fez o segundo.

Depois de uma saída de bola errada do Abha, Ronaldo recebeu dentro da área e cruzou para Sadio Mané chegar batendo e fazer o terceiro dos visitantes, aos 33 minutos.

Cristiano Ronaldo completou seu hat-trick aos 42 minutos. O português recebeu lançamento pelo lado esquerdo e bateu por cobertura para marcar um golaço.

Ainda deu tempo para o Al-Nassr fazer o quinto gol antes do intervalo. Após mais uma bola perdida no campo de defesa dos donos da casa, Cristiano Ronaldo recebeu pelo lado esquerdo e deixou Al-Sulaiheem tranquilo para balançar as redes.

Aos 6 minutos do segundo tempo, Otávio roubou a bola e encontrou Ghareeb livre para marcar o sexto gol do jogo. Após jogada pela direita, Al-Aliwa aproveitou uma sobra dentro da área e chutou de primeira, sem chances de defesa, aos 18 minutos.

O último gol saiu aos 41 minutos, depois de mais uma saída de jogo errada do Abha. Al-Aliwa robou, limpou a marcação e deu números finais à goleada do Al-Nassr.

Veja outros resultados pelo Campeonato Saudita nesta terça-feira

Al-Fayha 1 x 2 Al-Wehda

Al-Hilal 3 x 0 Al Akhdood

Al Tai 2 x 3 Al-Taawoun