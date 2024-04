Corinthians vacila e leva empate do Racing-URU na estreia na Sul-Americana

O Corinthians jogou mal e só empatou por 1 a 1 com o Racing-URU hoje, no Estádio Centenário, pela estreia na Sul-Americana. O gol do Timão foi marcado por Yuri Alberto. Alanís deixou tudo igual.

O Corinthians apresentou muita dificuldade para abrir o placar e levou o empate no fim. O Timão ainda viu outro gol do Racing ser anulado por impedimento.

O Timão teve semanas livres para treinar após a eliminação precoce no Campeonato Paulista e mostrou problemas semelhantes: espaços na defesa e sufoco para criar no ataque.

A opção do técnico António Oliveira por Pedro Raul como centroavante e Yuri Alberto na ponta não surtiu efeito. O gol só saiu quando o reserva Romero começou a jogada, e Garro deu a assistência para Yuri.

O Corinthians soma um ponto e vê o Argentinos Juniors assumir a liderança do grupo F. A equipe argentina venceu o Nacional-PAR por 3 a 2 fora de casa. Só um time avança direto para as oitavas de final.

O Timão voltará a campo para enfrentar o Nacional, terça-feira, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Treinou para isso?

O Corinthians não foi bem na etapa inicial. Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Timão teve muito tempo para treinar, mas não correspondeu em campo.

A melhor chance do primeiro tempo foi do Racing, com o chute de Verón na trave. Na oportunidade mais clara do Timão, Yuri Alberto dominou mal o lançamento de Garro e parou no goleiro Bacchia.

O Corinthians teve 66% de posse de bola, mas só finalizou quatro vezes, contra seis do Racing. O Timão teve dificuldade para criar e errou dois de cada 10 passes tentados.

Martírio continua

O Corinthians conseguiu voltar pior para a etapa final e nada acontecia no jogo até as mudanças do técnico António Oliveira.

O treinador português tirou o zagueiro Gustavo Henrique para colocar o volante Fausto Vera, recuando Raniele para a defesa. Na frente, entrou Romero e saiu o inoperante Pedro Raul.

Mais solto, o Corinthians abriu o placar aos 23 minutos, quando Romero ganhou dois pés de ferro e tocou para Garro cruzar na cabeça de Yuri Alberto. 1 a 0.

Só que o Corinthians não conseguiu controlar o jogo após o gol e levou um susto aos 34 minutos, quando Varela marcou de cabeça. O lance foi anulado por impedimento.

No minuto 39, não deu mais para resistir. Sosa deu belo lançamento para Alanís vencer Cássio. 1 a 1 merecido no Uruguai.

Lances importantes

Na trave! Aos 31 minutos do primeiro tempo, Verón pegou a sobra no bate-rebate e acertou o poste esquerdo de Cássio.

1 a 0. Aos 23 minutos do segundo tempo, Romero ganhou duas divididas consecutivas e passou para Garro. O meia cruzou na cabeça de Yuri Alberto na pequena área.

Impedido. Aos 34 minutos da etapa final, Varela marcou de cabeça. O gol foi anulado por impedimento com a ajuda do VAR.

1 a 1. No minuto 39, Alanís recebeu de Sosa e deslocou Cássio para empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA

RACING-URU 1 x 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Data: 2 de abril de 2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jhon Hinestroza (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Mary Blanco (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Pereira (Racing-URU) e Hugo e Garro (Corinthians)

GOLS

Racing-URU: Alanís, aos 39 minutos do 2T

Corinthians: Yuri Alberto, aos 23 minutos do 2T

RACING: Bacchia, Cotugno, Magallanes, Monzón e Martín Ferreira; Varela, Erik De Los Santos (Pereira) e Lucas Rodríguez; Tomas Veron (Alaníz), Urretaviscaya (Mederos) e Nandín (Sosa). Técnico: Eduardo Espinel

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Fausto Vera) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon (Cacá) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Wesley (Pedro Henrique) e Pedro Raul (Romero). Técnico: António Oliveira