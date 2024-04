Com cenário semelhante, Carpini não quer repetir o destino de Ceni no São Paulo em 2023

Eliminação precoce no Paulistão e sequência importante, o cenário do técnico Thiago Carpini é similar ao de Rogério Ceni na temporada passada. O comandante, então, não quer repetir os mesmos erros e prolongar sua permanência no São Paulo.

Após perder do Água Santa nos pênaltis, o ex-goleiro teve um período para trabalhar. Antes de cair, o treinador venceu o Tigre (fora de casa, 2 a 0, pela Sul-Americana), empatou com o Ituano (em casa, 0 a 0, pela Copa do Brasil), foi superado pelo Botafogo (fora de casa, 2 a 1, pelo Brasileirão) e ganhou do Puerto Cabello-VEN (em casa, 2 a 0, pela Sul-Americana).

Assim como Ceni, Carpini teve uma intertemporada para ajustar o São Paulo e terá uma sequência fundamental. Primeiro, o clube do Morumbis estreia na Libertadores contra o Talleres, às 21h (de Brasília), na Argentina.

Na sequência, a equipe duela contra o Cobresal, em casa, às 21h30, no próximo dia 10. O Tricolor, por fim, tem Fortaleza, como mandante, no dia 13, e Flamengo, na condição de visitante, no dia 17, pelas duas primeiras partidas pelo Brasileirão.

Em 14 jogos na temporada, o time de Carpini somou seis vitórias, seis empates e quatro derrotas. Para permanecer no cargo, o treinador quer retomar, juntamente com os jogadores, o desempenho do começo do trabalho.