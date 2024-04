Com cenário semelhante ao de 2023, Palmeiras pode poupar titulares em estreia de Libertadores

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo, o Palmeiras virou a chave para pensar na estreia da Libertadores, na quarta-feira. O duelo válido pela competição continental acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro. Para a partida, o técnico Abel Ferreira pode poupar seus jogadores.

O confronto contra os argentinos acontece no meio da decisão do Paulistão. No domingo, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque, em duelo de volta, às 18 horas. Com isso, o Verdão vive um cenário semelhante ao de 2023, quando também teve o primeiro compromisso da Libertadores entre os dois jogos da final do Estadual.

No ano passado, a equipe comandada por Abel Ferreira precisou fazer uma viagem à Bolívia para o jogo contra o Bolívar depois de perder o duelo de ida da decisão do Paulista por 2 a 1 para o Água Santa. Para o duelo contra os bolivianos, o treinador palmeirense mandou a campo uma equipe reserva, que acabou perdendo por 3 a 1, de virada. Já no duelo de volta, o Verdão conseguiu reverter o placar e faturou a taça depois de vitória por 4 a 0, no Allianz Parque.

Depois do jogo contra o Santos, o técnico Abel Ferreira reconheceu que sua equipe estava desgastada, mas que só pensaria na escalação do jogo seguinte ao término do clássico. Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar para decidir o título no próximo domingo, às 18 horas, no Allianz Parque.

"Tive reunião com a minha comissão técnica e decidimos que só íamos tomar essa decisão depois desse jogo. Vocês viram o jogo como eu vi, jogadores frescos que entraram e vamos ter que fazer uma análise mais pela parte física e perceber quais são os jogadores que podem nos responder. Falamos dos jogadores que vieram da seleção, que não dormiram, não descansaram. O Endrick e o Veiga tiveram um problema no último jogo. O Murilo, que tinha acabado de chegar da seleção, não jogou. Há coisas boas e coisas más nisso. É olhar para o que temos. Vamos perceber o que vai acontecer e se quarta-feira troco todos, troco alguns, não troco. Só vou tomar essa decisão depois de perceber como estão. Não adianta pegar um jogador cansado e colocar para jogar outra vez porque não vou tirar benefício disso e depois domingo, não há milagres", disse Abel.

O resultado colocou um ponto final à invencibilidade do Palmeiras no Paulistão, assim como ocorreu em 2022 e 2023. Nessas oportunidades, as únicas derrotas da equipe foi nos jogos de ida da decisão do Estadual. Em ambas, conseguiu reverter no segundo jogo.