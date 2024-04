Borré se atrapalha, e Inter empata com Belgrano na estreia na Sul-Americana

O Internacional estreou na Copa Sul-Americana com empate por 0 a 0 com o Belgrano, em Córdoba, na Argentina, registrando o primeiro ponto no grupo C.

Borré teve algumas das melhores chances da partida, mas não conseguiu marcar para o Inter. Na melhor delas, o atacante colombiano ficou de frente para o gol vazio e se atrapalhou com a bola.

O Inter volta a jogar na semana que vem, de novo pela Sul-Americana. Na quarta-feira (10), o clube gaúcho recebe o Real Tomayapo.

Como foi o jogo

Durante o primeiro tempo, o Inter jogou como se estivesse em casa. O Colorado dominou com posse de bola e criação de jogadas no campo de ataque, mas finalizou pouco e sem perigo.

Borré, a principal contratação do Inter no ano, não achou espaço para concluir as jogadas. O atacante se movimentou e até tentou buscar jogo fora da área, mas ficou devendo no toque final.

O Belgrano voltou mais atento para o segundo tempo, dando dois sustos seguidos com apenas um minuto de jogo. Primeiro, Passerini driblou Renê, mas isolou a finalização. Depois, Barinaga recebeu bola que passou por toda a defesa colorada, mas também chutou para fora.

Com muitas faltas e paradas, as chances de gol voltaram a surgir nos minutos finais de partida.

Gols e destaques

Primeira chance colorada: Com 11 minutos, Borré ficou sozinho de cara para o gol depois de saída errada do goleiro Chicco em disputa com Bustos. O atacante colombiano perdeu o tempo do cabeceio e não conseguiu finalizar, mesmo com o gol vazio.

Chegada argentina: A melhor chance do Belgrano veio aos 46 do primeiro tempo. Em cobrança de falta cruzada para a área, Troilo acertou um cabeceio, mas a bola foi desviada para escanteio. Na sequência, antes da cobrança, Wanderson e Barinaga levaram cartão amarelo após briga que gerou tumulto na área.

Belgrano voltou melhor: Na primeira jogada do segundo tempo, Passerini ficou de frente para o gol e chutou para fora. Logo no minuto seguinte, foi a vez de Barinaga finalizar, sem sucesso.

Borré perde mais uma: em outra grande chance de finalização, aos 39 do segundo tempo, o atacante colombiano cabeceou em cima do Chicco, que espalmou na melhor defesa do jogo.

Ficha Técnica

Belgrano 0 x 0 Internacional

Competição: Copa Sul-Americana (Fase de Grupos, 1ª rodada)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina

Data e hora: 02 de abril de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orué e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Cartões amarelos: Vitão, Anderson, Borré (Inter); Barinaga, Longo (Belgrano)

Cartões vermelho: nenhum

Gol: nenhum

Belgrano: Chicco; Barinaga, Moreno, Troilo, Meriano; Ariel Rojas (Heredia), Longo, Metilli (Lencioni), Lucco (Reyna); Passerini (Jara), Matías Suárez (Marín). Técnico: Juan Cruz Real.

Internacional: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Fernando, Renê; Thiago Maia, Maurício (Gustavo Prado), Bruno Gomes (Bruno Henrique) e Wanderson (Wesley); Alan Patrick (Lucca) e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.