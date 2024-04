Borré desperdiça chance, e Inter empata com Belgrano na estreia pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, no Estádio Mario Alberto Kempes, o Internacional empatou sem gols com o Belgrano, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Colorado desperdiçou algumas chances de inaugurar o marcador e saiu com apenas um ponto da partida.

Agora, com o ponto ganho, o Internacional ocupa a segunda colocação do Grupo C da competição. O Belgrano, por sua vez, também com um ponto contabilizado, assume a liderança provisória. Nesta quinta-feira, Real Tomayapo e Delfin se enfrentam e, assim, as posições do grupo desta primeira rodada serão definidas.

O Internacional volta aos gramados, na próxima quarta-feira, para enfrentar o Real Tomayapo, da Bolívia, pela segunda rodada da Fase de Grupos da Copa Sul-Americana. A partida, marcada para começar às 21h (de Brasília), será no Beira-Rio. Já o Belgrano, neste sábado, visita o Union Santa Fe, pela Copa da Liga Argentina, às 21h30, no Estádio 15 de Abril.

Aos 12 minutos da primeira etapa, o Colorado teve grande chance de abrir o placar. O goleiro do Belgrano, para livrar-se do perigo, acabou chutando a bola em cima de Bustos, do Internacional. Assim, com a sobra, Borré teve uma oportunidade clara, sozinho e dentro da grande área, mas errou ao dominar e a defesa dos mandantes conseguiu afastar.

Aos 6 minutos da etapa complementar, o Internacional desperdiçou outra grande chance. A defesa do Belgrano afastou a bola para trás, que caiu nos pés de Borré. O atacante, sem marcação pela frente, avançou em direção ao gol, todavia, ao entrar na área, foi desarmado.