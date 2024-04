Com dois de Mastriani, Athletico goleia Sportivo Ameliano na Sul-Americana

Nesta terça-feira, o Athletico-PR visitou o Sportivo Ameliano, do Paraguai, pelo jogo de estreia do Grupo E da Sul-Americana, e goleou por 4 a 1. Os gols da equipe brasileira foram marcados por Mastriani (2), Bruno Zapelli e Fernandinho, enquanto Fredy David anotou o único dos mandantes.

Assim, com o resultado positivo, o Athletico-PR somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do grupo. Por outro lado, com a derrota, o Sportivo Ameliano ficou estacionado na última posição, sem pontos. Vale lembrar que Deportivo Rayo Zuliano e Danubio se enfrentam nesta quarta-feira, pelo mesmo grupo.

O próximo confronto do Athletico-PR será diante do Maringá, neste sábado, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paranaense. A bola rola às 17 horas (de Brasília), na Arena da Baixada. Pela Sul-Americana, a equipe recebe o Deportivo Rayo Zuliano na terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Já o Sportivo Ameliano joga nesta sexta-feira, diante do Nacional, pelo Campeonato Paraguaio. O segundo jogo da equipe pela Sul-Americana também acontece na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), dessa vez contra o Danubio, no Estádio Centenario, no Uruguai.

Os gols

O placar foi aberto logo cedo, aos seis minutos, por Mastriani. O centroavante do Athletico recebeu de Zapelli e finalizou de perna direita.

No entanto, o empate veio logo em seguida, aos 15, com Fredy David, que do meio da área, mandou também com a direita.

Até que aos 32, o Athletico retomou a frente no placar. Bruno Zapelli recebeu o cruzamento de Leonardo Godoy e chutou no lado direito do gol defendido por Nicolás Rossi.

O terceiro do time brasileiro veio com Fernandinho, aos 47 da primeira etapa. Após mais um passe de Zapelli, o experiente jogador arriscou de fora da área e balançou as redes.

Por fim, para fechar com goleada, Mastriani, com muita categoria, desviou de cabeça o cruzamento de Lucas Esquivel, sem chances de defesa.